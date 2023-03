L’heure des choix va bientôt sonner pour la “fille de” et ses années à l’université approchent à grand pas. Mais Suri Cruise a déjà jeté son dévolu sur un cursus bien précis pour faire carrière. “Suri a envoyé quelques candidatures et penche pour des études de mode à New York”, lit-on dans le Daily Mail. Mère et fille vivent en effet dans la Grosse Pomme et elles tiennent à y rester. “Suri postule à des écoles un peu partout. Katie souhaite vraiment qu’elle reste à New York pour qu’elles puissent être à proximité l’une de l’autre. Katie est très fière d’elle, mais elle est aussi surprotectrice”, lit-on encore.

Tom Cruise, lui, serait mis sur la touche et son avis ne pèserait absolument pas dans la balance. La star de Top Gun ne devrait jouer “aucun rôle” dans ce processus, et il n’aurait d’ailleurs “pas son mot à dire” sur le sujet.

Aux États-Unis, il se murmure que l’acteur attendrait patiemment la majorité de sa fille, 17 ans en avril prochain, pour l’enrôler dans la scientologie.