"Je n’ai pas le choix": l’épouse de Bruce Willis partage sa détresse dans une vidéo

”J’ai commencé la matinée en pleurant comme vous pouvez le voir par mes yeux gonflés et mon nez rougi”, a confié Emma Heming, femme de la star depuis 2009, sur Instagram. “Il est important que vous en voyiez tous les aspects. Les gens me disent toujours : 'Tu es si forte ! Je ne sais pas comment tu fais'. Je n’ai pas le choix. J’aimerais en avoir un, mais j’élève aussi deux enfants au milieu de tout ça”, a-t-elle rappelé. Bruce Willis et Emma Heming ont en effet deux filles, Mabel et Evelyn

Elle explique qu’elle prend sur elle pour publier ce type de contenu afin de remercier les nombreux fans de l’acteur américain. “Je le fais autant pour moi que pour vous, parce que je sais combien vous aimez mon mari”, a-t-elle expliqué en peinant à retenir son émotion.

Bruce Willis souffre de démence fronto-temporale et n’est plus capable de tourner dans des films depuis plusieurs mois déjà. Sa maladie est incurable.