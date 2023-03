”TikTok ne me rendra pas célèbre”

En début de semaine, la jeune fille a pris TikTok de court en révélant qu’elle avait “tenté de louer un hélicoptère avec la carte de crédit” de son père, le chanteur du groupe français Phoenix. “Je voulais aller de New York au Maryland pour dîner avec mes amis”, avait confié celle qui s’est retrouvée “punie”. Elle a ensuite publié une vidéo depuis sa prison dorée qui a fait rire certains internautes. On la voit montrer un Grammy de son paternel, tenter de faire la différence entre de l’ail et l’oignon devant les fourneaux, et donner la parole à ses baby-sitters, ses “parents de substitution”, car elle est “toujours seule à la maison”.

”Je me suis dit que j’allais faire ça puisque je suis déjà punie, et puisque la grande règle de mes parents est que je ne suis pas autorisée à avoir de réseaux sociaux publics”, y déclare-t-elle. “Ils ne veulent pas que je devienne une nepo baby, mais TikTok ne me rendra pas célèbre de toute façon”, y ajoute-t-elle encore. Pour la dernière partie, c’est déjà raté.