Egalement présente autour de Léa Salamé et Christophe Dechavane, Laure Calamy est venue elle présenter le film "Bonne conduite" dans lequel elle devient une tueuse en série qui s’en prend aux chauffards. Présent dans le public, Paul de Saint-Sernin est alors intervenu et y est allé d'une petite blague: "Laure Calamy si je vous dis ’chauffard’ et ’accident de voiture’ vous pensez à votre film avec les comédiens du Palmashow ou au fait qu’en ce moment pour Palmade c’est chaud ?"

Si cela a fait beaucoup rire sur le plateau, Vincent Lagaf' a lui immédiatement réagi: "Foutez-lui la paix". Repris par Léa Salamé, surprise de son ton si sérieux, l'ancien présentateur du Bigdil explique avoir commencé aux côtés de Pierre Palmade. "On n'a jamais été des amis mais on a commencé ensemble dans La Classe, je l’ai emmené faire des premières parties en Belgique et dans le monde, c’est dramatique ce qui lui arrive, mais… foutez-lui la paix".

Et Vincent Lagaf' d'encore déclarer: "Y’a rien à dire, laissez juste la justice faire ses choses et n’en rajoutez pas."