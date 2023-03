L’influenceuse Polska tacle Yann Barthes après une chronique jugée sexiste: "Tu trouves normal d'encore diffuser des séquences misogynes en 2023?"

Parmi l’audience touchée, il y a visiblement Quotidien, le programme présenté par Yann Barthès sur TMC. Le chroniqueur de l’émission Nicolas Fresco a sélectionné certaines séquences diffusées par les influenceuses pour épingler les vêtements et les slogans choisis. Le chroniqueur a rappelé que les deux femmes étaient notamment célèbres pour “s’être fait recaler d’un resto à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu.”

”Ton chroniqueur aux cheveux gras”

La séquence a évidemment été visionnée par l’intéressée, qui n’a pas hésité à réagir. “Je m’adresse à toi Yann Barthès car je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras”, a-t-elle lancé. “Toi, Yann Barthès, à 48 ans, tu trouves encore normal qu’en 2023, on puisse toujours faire des chroniques, devant des centaines de milliers de personnes, hypersexistes et hypermisogynes ? […] Au lieu de parler de l’acte en lui-même, vous vous êtes arrêtés à des faux ongles et un décolleté. Chacun manifeste comme il veut.”

L’influenceuse explique que le but de son slogan était simplement de trouver des mots faciles pour “influencer” les jeunes. Elle annonce qu’elle va retourner en manifestation mais en col roulé, cette fois-ci. Étant donné qu’elle ne “peut pas manifester dans la tenue qu’elle souhaite sans se prendre des remarques misogynes”.

Polska a reçu le soutien de nombreux internautes et de nombreuses personnalités publiques, comme Nadège Abomangoli (députée France insoumise) ou encore Rokhaya Diallo. La CGT lui a même envoyé un cadeau.