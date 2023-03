Orlando Bloom rencontre le président ukrainien et lui transmet un message de sa mère: "Si tu vois Zelensky, dis-lui de gagner"

À lire aussi

L'Unicef estime que près d'1,5 millions d'enfants sont exposés aujourd'hui à la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale à cause de la guerre. Elle affirme également que 4,1 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire et que 487 sont décédés depuis le début du conflit.

Le président ukrainien a réagit à cette rencontre sur son compte Instagram : "Nous avons prêté la plus grande attention aux intérêts des enfants. L'Unicef et nos équipes vont emprunter plusieurs pistes de travail, se rapprocher de la victoire et rendre aux petits ukrainiens l'enfance heureuse qu'ils méritent." "Des milliers d'écoles en Ukraine ont été endommagées ou complètement détruites. Près de 2,7 millions d'écoliers ukrainiens sont contraints d'étudier en ligne ou dans un format mixte. Environ 1,5 million de garçons et de filles ukrainiens risquent de développer une dépression, de l'anxiété et d'autres problèmes psychologiques."

L'acteur a tenu à saluer l'engagement de Volodymyr Zelensky dont il fait preuve dans le conflit : "Votre message se reflète dans leur courage, leur détermination, leur persévérance et leur résilience".

Orlando Bloom en a aussi profité pour transmettre un message de sa mère au chef d'Etat ukrainien : "Si tu vois Zelensky, dis-lui de gagner".