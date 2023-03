Sasha Bogdanoff à propos de son père Igor et de son oncle Grichka : “Ils n'ont jamais eu un sou”

Lundi, l’émission Touche pas à mon poste recevait Sasha, la fille d’Igor. Musicienne, ce n’est pas une habituée des médias. C’était même la première fois qu’elle s’exprimait publiquement sur la disparition de son père et de son oncle. “J’ai été élevée par un père qui vivant dans les étoiles, a-t-elle expliqué lorsque Cyril Hanouna lui a demandé si elle comprenait qui était réellement son père. “Il était dans un autre monde et en même temps très dans un instant présent. […] Ils étaient tous les deux brillants.”

L’animateur de TPMP a aussi abordé les finances des deux frères, rappelant que tout le monde imagine qu’ils avaient une grande fortune parce qu’ils ont fait carrière à la télévision et qu’ils étaient connus. “C’est ce qu’on croit”, a-t-elle expliqué avant de préciser : “On vit de nos métiers, certainement pas de cette succession. Ce n’était pas non plus l’idée. On a un héritage bien plus puissant que ça.”

”Gérer l’argent, ce n’était pas leur truc”, a précisé Sasha Bogdanoff. S’agissant de son père, elle souligne ne jamais l’avoir vu rentrer dans un magasin de luxe pour acheter quoi que ce soit. Tous les deux étaient en réalité d’une grande générosité : “Ils avaient les poches percées. L’argent rentrait et ressortait aussitôt. Ils n’ont jamais eu un sou. Ils faisaient des projets à droite à gauche, qui ne fonctionnaient pas toujours. […] Ils ne se remplissaient pas les poches.”

Est-ce que cela signifie que les frères Bogdanoff n’ont rien laissé derrière eux ? Pas tout à fait. Également présent sur le plateau de TPMP, l’avocat de la fille d’Igor Bogdanoff a livré quelques détails sur la succession. Celle-ci comprend les droits sur les livres publiés par les deux frères. Mais ceux-ci sont bien moins importants que les 40 000 à 180 000 euros d’acomptes avancés par Cyril Hanouna. Et puis, il y a le château familial d’Esclignac à Montfort, dans le Gers. Une acquisition qui remonte à 1986.