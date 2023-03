En Espagne, il se dit en effet que la Colombienne aurait retrouvé l’amour avec un homme aux États-Unis. À Miami, plus précisément. Hasard ou non, c’est là que Shakira envisageait de déménager après avoir appris l’infidélité de Gerard Piqué. Celle qui a obtenu la garde ses enfants, Milan et Sasha, aurait en effet prévu de les élever en Floride, et le plus loin possible de Barcelone.

L’interprète de “Waka Waka” fréquenterait le mystérieux inconnu depuis “quatre mois” déjà, et ce alors que la bataille médiatique avec son ex faisait rage. “Une romance clandestine serait sur le point d’être révélée au grand jour. Les rumeurs sont persistantes”, avance-t-on du côté de Telecinco. La principale intéressée n’a pas encore confirmé l’information et le mystère plane donc toujours.