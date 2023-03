"Ce que je vois dans le miroir? Un homme chanceux": Jeremy Renner s'exprime pour la première fois à la télévision après son acte héroique

Avant la diffusion de l'entièreté de l'interview, la chaîne a déjà donné un petit extrait. Il explique notamment se souvenir de "chaque moment de douleur" et assure qu'il "le referait encore" sans quoi il ne verrait plus son neveu. Dans le teaser, on entend aussi le moment où le voisin a appelé les secours. "Quelqu’un a été écrasé par un chasse-neige. Dépêchez-vous. Il a été écrasé", dit-il avec les cris insoutenables de l'acteur en fond.

La journaliste énumère également les nombreux dégâts que l'acteur a subis avec cet accident. "Huit côtes cassées à 14 endroits. Genou droit, cheville droite, tibia de la jambe gauche, cheville gauche, clavicule droite, et épaule droite cassés. Visage, orbite, mâchoire, mandibule cassés. Poumon effondré…" Face à cette énumération impressionnante, l'acteur de "Hawkeye" répond: "A quoi va ressembler mon corps ? Est-ce que je vais juste être une colonne vertébrale et un cerveau, comme une expérience scientifique ?"

Autre moment fort: celui où il ne peut retenir ses larmes face à l'anecdote de Diane Sawyer qui explique que l'acteur a dit en langue des signes "je suis désolé" à sa famille au moment de l'accident. "J’ai choisi de survivre. Ça ne va pas me tuer, pas question. J’ai perdu beaucoup de chair et d’os dans cette expérience, mais j’ai été ravitaillé et rempli d’amour et de titane", explique-t-il également.

Enfin, la journaliste lui demande ce qu'il voit dans le miroir. "Un nouveau visage ?", questionne-t-elle. "Non, je vois un homme chanceux", lui rétorque-t-il.

Pour rappel, le 1er janvier dernier, Jeremy Renner s'était fait écraser par son chasse-neige de sept tonnes. Ce qui avait occasionné une trenteine de fractures et un véritable combat contre la mort. Après plusieurs opérations, il marche à nouveau et est aidé par un dispositif gonflable