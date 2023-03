”Elle supplie de lui pardonner” : Emily Ratajkowski dans l’embarras après son baiser intense avec Harry Styles

Emily Ratajkowski est en effet très proche d’Olivia Wilde, actrice et surtout ex de la pop star de 29 ans dans cette affaire. L’ancien couple s’est séparé dans la douleur en novembre 2022, et la réalisatrice de Don’t Worry Darling, film où Harry Styles tient le premier rôle, en a souffert.

”C’est une trahison”, a affirmé une proche, sans détour, dans la presse américaine. Le mannequin de 31 ans la “supplie maintenant de lui pardonner”, lit-on dans People. On a peut-être pas fini d’entendre parler de triangle amoureux.