Les bonnes affaires de Brad Pitt dans l'immobilier

Brad Pitt n’est pas près de connaître des fins de mois difficiles. Si d’aventure, vous avez l’occasion de vous associer à lui (on peut rêver !) pour un business, vous pouvez presque y aller les yeux fermés. La preuve avec sa dernière affaire en date. En janvier, il a mis en vente sa villa de Los Feliz à Hollywood qu’il avait acquis en 1994. Il s’agit d’une habitation construite par un magnat du pétrole en 1910. C’est aussi l’endroit où Jimi Hendrix a écrit sa chanson “May This Be Love”. C’est là où l’acteur a vécu jusqu’en 2016 avec Angelina Jolie et leurs six enfants avant leur séparation. Prix d’achat à l’époque : 1,7 million de dollars. Prix de revente : 39 millions de dollars ! Un fameux pactole ! Et encore, il a fait une 6 millions de ristourne à l’acquéreur puisque le prix de vente initial était fixé à 45 millions de dollars.