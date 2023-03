La star de Air, film qui revient sur la genèse de l’association entre Nike et le basketteur de légende Michael Jordan, était accompagnée de son épouse Luciana Barroso, et de leurs trois filles Isabella, 16 ans, Gia, 14 ans et Stella, 12 ans. Le quintette était tout sourire et parfaitement assorti pour ce rare tapis rouge ensemble.

“J’aime le fait qu’elles sachent que j’aime mon travail. Elles savent que c’est chronophage et que c’est prenant”, confiait récemment Matt Damon, qui veut le feu vert de ses enfants pour se lancer corps et âme dans un rôle. L’Américain de 52 ans est marié à Luciana Barroso, 46 ans et ancienne barmaid originaire d’Argentine, depuis 2005. Ils s’étaient rencontrés à Miami en 2003.