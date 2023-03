Emily Ratajkowski : le père de son fils accusé d’être un “prédateur”, des victimes prennent la parole

Ce mercredi 29 mars, plusieurs victimes présumées ont pris la parole dans les colonnes de Variety. Sebastian Bear-McClard, qui a notamment travaillé sur les films Uncut Gems et Good Time, y est dépeint comme “un prédateur” qui ciblait les très jeunes femmes sur les plateaux de tournage. “Nous avons commencé à nous embrasser. Ça a chauffé et, sans me demander mon consentement, il m’a pénétrée sans utiliser de préservatif”, raconte notamment une plaignante, 18 ans à l’époque des faits.

Une autre victime a témoigné pour le magazine. “La jeune fille, encore âgée de 17 ans à ce moment-là, aurait commencé à avoir des relations sexuelles avec le producteur et ils auraient entretenu une relation amoureuse consensuelle pendant plus de deux ans”, y lit-on. Une troisième femme, qui travaillait comme stagiaire et assistante sur des longs-métrages, a parlé d’un “comportement troublant”. Dans l’entourage d’Emily Ratajkowski, on se dit “tout sauf surpris”. Le mannequin, qui a eu un garçon avec Sebastian Bear-McClard, n’a pas réagi de manière officielle.