James Deano va mourir... Olivier fait son apparition

A 43 ans, l'artiste, comédien par ailleurs et bien connu pour son humour inimitable dans le Grand Cactus, a décidé de s'assumer pleinement. Comme la plupart des rappeurs blancs issus d'en dehors des cités, Waterloo en l'occurence, le célèbre "Fils du commissaire", titre qui lui a valu la célébrité y a dix ans, Olivier avait choisi un nom de scène qu'il met aujourd'hui de côté dans son nouvel EP baptisé Existentiel. "Quand tu viens de Waterloo, que t'es fils d'un commissaire, que t'es jeune, t'as forcément moins de crédibilité quand tu t'appelles Olivier. C'est un milieu où si tu ne viens pas des quartiers, tu prends quasi d'office un surnom. Beaucoup de rappeurs l'ont fait et le font encore. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être plus sincère et plus honnête avec moi-même".

Dans le clip de son premier titre, Belle comme la guerre, (à découvrir ci-dessus) Olivier meurt. Le légiste débarque sur la scène du crime, un enquêteur cherche l'assassin. Ils sont plusieurs en réalité : la drogue, le tabac, le sucre, la malbouffe, les armes. "Et l'assassin, c'est l'être humain au final".

L'être humain, celui qui se cherche, qui se perd, qui se détruit... "A 43 ans, j'ai décidé d'être totalement moi-même. C'est un EP plus à écouter qu'à entendre. Baptisé Existentiel parce que dans le contexte actuel, on se pose tous des questions sur le sens de notre vie".

Sur scène fin mai avec son meilleur ami Kody, dans le cadre des dix ans du Grand Cactus célébré à Forest national, Olivier promet déjà plusieurs scènes cet été et plus encore après la rentrée. "Je sortirai un deuxième EP, plus festif cette fois".

Et l'artiste de terminer : "Le rappeur s'appelle Olivier et il tenait à le faire savoir. Le comédien reste James Deano".