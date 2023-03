Une heure par semaine. Des documents divulgués par la presse britannique indiquent que le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas travaillé plus que cela sur l’année 2021. Le Daily Mail et le Mirror s’appuient sur de nouvelles déclarations d’impôts officielles. On y apprend également que le couple a obtenu 10 millions de livres de la part d’investisseurs.

Une personne dont on ne connaît pas l’identité a fait don de 8 millions de livres à elle seule. Le Daily Mail mise d’ailleurs sur l’animatrice américaine Oprah Winfrey qui, pour rappel, a mené l’interview explosive du couple à la télévision américaine. Archewell, dont le nom est un clin d’oeil à leur fils Archie, a aussi perçu 2 millions de livres de subventions.