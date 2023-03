Mike Tyson ouvre un coffee shop à Amsterdam: "J’ai choisi et testé tous les produits moi-même"

Mike Tyson ouvre un coffee shop à Amsterdam. ©Facebook @tysonranchofficial

L’Américain de 56 ans possède déjà dans son pays natal un ranch entièrement consacré au cannabis. En Californie, la marijuana est autorisée à des fins médicales depuis 1998. Depuis 2018, le médicament est également approuvé pour un usage récréatif. Aux Pays-Bas, il est légal depuis 1976 de posséder une petite quantité de cannabis. Son utilisation dans la rue est interdite dans le centre-ville d’Amsterdam depuis cette année.

L’ancien sportif est aussi connu pour être un grand consommateur de marijuana et de cannabis depuis des décennies. "Cela fait plus de 20 ans que je participe à des combats de boxe au plus haut niveau. Par conséquent, mon corps s’use beaucoup. Pour calmer mes nerfs et faire disparaître la douleur liée à deux opérations, entre autres, j’ai commencé à en consommer", a-t-il expliqué.