Quand François Damiens dérange Benoît Poelvoorde en plein direct : “Je suis même sûr qu’il l’a fait exprès”

Une faute qui a fait rire tout le plateau. “En coulisses, ils ne doivent pas le croire et me traiter de connard pour avoir laissé mon téléphone ouvert. Je vous garantis que si je regarde, c’est sûrement un con qui m’écrit que je passe à la téloche.” Et il ne croit pas si bien dire, car c’est un homme bien connu qui va perturber l’acteur. “Devinez qui m’appelle ? C’est François Damiens ! Il ne me dit rien, il l’a juste laissé sonner avec l’idée que j’avais dû oublier d’éteindre mon téléphone. […] Je suis même sûr qu’il l’a fait exprès.”

Les deux acteurs sont des amis de longue date. Après une bonne tranche de rire, tout le monde est finalement parvenu à reprendre son sérieux dans l’émission.

