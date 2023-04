L'enfant est tombé du cinquième étage à cause du mauvais état d'une des fenêtres de l'appartement. C'est en tout cas ce qu'affirme Alexis Adams, la mère de Zohar, qui a attaqué le propriétaire devant la Cour supérieure du New Jersey.

Elle explique que son fils a subi "des blessures graves et permanentes" qui affecteront sa capacité à accomplir "ses fonctions habituelles" à l'avenir. L'enfant a de multiples fractures du bassin, une lacération du foie de grade 3, une hémorragie interne et un affaissement des poumons. Zohar souffre d'hydrocéphalie, une maladie neurologique causée par une accumulation excessive de liquide dans le cerveau.

Alexis Adams s'est également confiée à un média du New Jersey à propos de sa vie de mère célibataire, pas tous les jours évidente. ""En tant que mère célibataire d'un enfant ayant des besoins spéciaux, cela ressemble à un cauchemar. Mon cœur est brisé en un million de morceaux. Je suis dévastée, en colère et j'ai du mal à accepter le fait que mon enfant unique ait subi de graves blessures en raison de la négligence délibérée de notre propriétaire et d'autres personnes impliquées dans le non-respect des mesures de sécurité nécessaires."

Malheureusement pour l'enfant, il ne connait que peu son artiste de père. En effet Flo Rida n'est pas du tout impliqué dans le quotidien difficile de l'enfant malade. Il ne l'aurait vu qu'une seule fois, au moment de réclamer un test de paternité à Alexis Adams.