On apprend ainsi que le chanteur a appris la gravité de son cancer en plein enregistrement d’un numéro de The Voice. "Je suis à la Plaine Saint-Denis, en studio, en train d’enregistrer un épisode de The Voice. Ce sentiment de devoir faire comme si tout allait bien, en sachant que mon pronostic vital est inscrit sur un bout de papier qui se trouve quelque part dans Paris. C’est horrible", confie-t-il. Avant de révéler: "Le professeur Khayat m’appelle enfin. C’est une mauvaise nouvelle. De tous les scénarios, le pire. La nature du cancer fait qu’il est inopérable. Et le protocole qui lui correspond est unique. En gros, ça passe ou ça casse. Seul dans ma loge, je reçois l’uppercut. Je ne prends pas le temps de l’encaisser. Je raccroche. Dix secondes plus tard, je pousse la porte de la loge et me dirige vers le plateau".

Le chanteur explique alors pourquoi il a voulu rapidement prévenir ses fans. "J’ai suivi mon instinct ainsi qu’à un certain sens pratique en rendant public ce qui m’arrivait. J’ai pensé que le moyen le plus direct d’expliquer aux personnes qui avaient acheté leur billet pour les quarante concerts restants que je ne pouvais pas honorer mes dates était de leur dire franchement les choses", détaille Florent Pagny dans son autobiographie.

Il précise également pourquoi avoir opté pour Instagram pour l'annonce. "C'est le seul réseau social que j’aie sur mon portable, pour communiquer. Je ne l’aurais probablement pas fait si je n’avais pas eu à prévenir que le spectacle n’aurait pas lieu (...) Je suis content d’avoir été en position de devoir raconter mon histoire et de l’avoir fait moi-même sous forme de vidéo enregistrée. Instagram aura servi à ça".