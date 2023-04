"Ces gens n'ont pas de vie, ce sont des robots": Gerard Piqué répond à Shakira et à ses fans (VIDÉO)

Gerard Piqué et Shakira ont mis un terme à leur relation, il y a un an. Selon la chanteuse, le footballeur aurait été infidèle. En colère, la Colombienne a sorti plusieurs chansons où elle dézingue l’ancien joueur du FC Barcelone. Depuis, les deux se sont lancé des piques à travers les médias et les chansons de la chanteuse colombienne. Les fans de chacun, ne les épargnant pas.