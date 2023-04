”Pas fan”

Coupe courte, costume masculin-féminin oversize et coloré… les internautes ont eu bien du mal à reconnaître la star sur Instagram. Sophie Marceau a en effet pris la pose (et des risques) pour le magazine Behind the Blinds, et le résultat clivant. Les internautes ont partagé leur étonnement dans les commentaires.

”Bien déçue de ce nouveau look, mais ce n’est que mon avis”, “pas fan”, “ça ne lui va pas du tout trop court, elle qui a de si beaux cheveux, et ce tailleur ça ne flatte pas son teint”, “je n’aime pas du tout”, peut-on lire sur le réseau social.

Il y a quelques jours, Sophie Marceau faisait pourtant sensation au bras de son fils Vincent à l’avant-première du film Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan à Paris.