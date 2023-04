Malaise dans "American Idol": la remarque douteuse de Kary Perry provoque le départ d’une candidate

”C’est toi qui t’allonges un peu trop sur la table”

La mère de famille de 25 ans, qui a préféré claquer la porte de l’émission, raconte qu’elle a eu du mal à digérer une phrase acerbe de Katy Perry dès son audition. ”Katy, si tu t’allonges sur la table, je vais m’évanouir (un clin d’oeil à ce que fait parfois la chanteuse dans l’émission, Ndlr)”, avait alors dit Sara Beth Liebe sur le plateau sous le coup de l’émotion.

“Trois enfants, ma chère, c’est toi qui t’allonges un peu trop sur la table”, lui a répondu la superstar. Une remarque qui la rousse qualifie volontiers de “mom shaming” (des propos déplacés envers les mamans, Ndlr) aujourd'hui.

”C’était embarrassant et blessant de voir cela à la télévision”, déplore la jeune femme dans sa vidéo. “Les femmes qui motivent et inspirent les autres femmes, c’est cool, et je crois que le 'mom shaming', c’est vraiment nul”, a-t-elle souligné.

Katy Perry, maman d’une petite Daisy Dove, n’a pas encore réagi.