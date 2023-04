Tradition

La famille royale, dont l’agenda serait vierge jusqu’au 11 avril, a profité des vacances scolaires de Pâques en Flandre pour rallier l’Espagne. C’est en effet une tradition depuis six ans : Mathilde, Philippe et leurs enfants effectuent un pèlerinage le long du Camino de Santiago qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. La famille est arrivée vendredi à El Bierzo, dans le nord ouest du pays, avec quelques amis pour poursuivre leur randonnée et explorer un nouveau tronçon. Comme le note Het Laatste Nieuws, les gardes du corps qui accompagnent aussi la famille royale belge trahissent leur présence auprès des autres randonneurs et des badauds. Au sein de la royauté, plaisir rime aussi avec sécurité maximale.