Du grand Benoît Poelvoorde en pleine interview: “Il y a un type qui me fait le geste d’une fellation, c’est ni l’heure, ni l’endroit”

Alors qu’il était interviewé, Benoît Poelvoorde a interrompu l’échange pour faire part d’une situation cocasse : “Attendez, il y a quelqu’un qui me fait un signe”, explique l’acteur. “Une pipe ? Ou ne pas toucher à mon micro ? Parce que là ce que tu as fait…” commence-t-il. “Il y a un type derrière la vitre qui me fait le geste d’une fellation. Je ne sais pas, c’est ni l’heure, ni l’endroit”, s’amuse la vedette belge.

”Ça veut dire quoi ce que tu as fait comme geste ?”, demande finalement Benoît Poelvoorde. “Ah, parler dans le micro. Excuse-moi mon bonhomme mais vu de loin…”, conclut alors l’humoriste avant de reprendre son sérieux et de continuer l’interview.