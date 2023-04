Alors que la cérémonie doit se dérouler le 6 mai prochain, l'organisation de l'événement a besoin de savoir avec précision qui sera présent. Malheureusement, Harry, Meghan et leurs enfants n'ont pas encore donné de réponse quant à leur participation.

Dans le cortège qui amènera Charles III et Camilla à Westminster, plusieurs personnes accompagneront le couple royal. Il s'agit notamment de la famille proche du nouveau Roi et donc Meghan et Harry.

"Le plus gros problème de ce contre-temps n'est pas tant l'arrangement à l'église ou pour le déjeuner, explique une source à la presse britannique, il s'agit juste de quelques badges qui se déplacent et qui sont prêts et le tour est joué. Le plus gros problème est d'assurer la sécurité des VIP et de leurs voitures, ainsi que d'autres aspects logistiques."

Cette source explique aussi les directives du roi Charles III. "Il souhaite que tout soit organisé comme si Harry et Meghan venaient", confesse-t-elle aux médias britanniques.

Par contre, la venue ou non de Meghan et Harry ne changera rien à la traditionelle apparition sur le balcon royal. La raison ? Seuls les membres actifs de la famille royale y sont autorisés. Depuis leur déménagement aux États-Unis, Harry et Meghan ne le sont plus.