”Inquiétant”, “Un choc”, “Du terrorisme intellectuel”… Suite à l’annulation du concert de Bilal Hassani, une enquête est ouverte

Le collectif Lorraine Catholique a notamment hurlé à la “profanation” et a appelé à une “prière de réparation” avec le soutien de Civitas (association catholique intégriste et d’extrême droite) avant le concert sur son blog très lu par la communauté catholique.

Les réseaux sociaux ont ensuite amplifié ce message, qui a fait redouter des déplacements importants de militants catholiques.

”Au début, j’avais l’intention d’aller au bout et de faire ce concert. Il m’est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours porté le plus courageux possible, mais là ça commençait à être inquiétant, surtout pour mon public”, expliquait-il mercredi sur le plateau de C à vous.

Le maire de la ville s’est prononcé jeudi matin face à cette annulation précipitée. Estimant que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du concert, il a déclaré “regretter” son annulation.

Il a néanmoins pointé du doigt le comportement des auteurs des menaces : “C’est dommage et même scandaleux qu’un concert puisse être annulé parce que des obscurantistes s’y opposent”. Il a également déclaré regretter que le producteur de Bilal Hassani “cède à une forme de terrorisme intellectuel, au détriment de la culture”. “C’est un recul de la liberté d’expression et une concession faite à des extrémistes homophobes”.

Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, a également réagi est a dit être “choquée d’apprendre l’annulation d’un concert en raison de menaces de mouvements proches de l’extrême droite”. “Face aux extrémismes, aux appels à la haine, à la violence, la culture doit rester un espace de liberté et d’émancipation”, a-t-elle martelé.

Face à la polémique, le parquet de Metz a choisi jeudi d’ouvrir une enquête contre X, comme l’explique BFMTV.

Les faits de “menace de délit contre personne en raison de son orientation sexuelle”, “provocation à la haine contre une personne en raison de son orientation sexuelle” et “provocation publique et non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit” sont au cœur de l’enquête, qui a été confiée à la sûreté départementale de Moselle.

De plus, les associations Mousse et Stop Homophobie ont porté plainte contre Civitas contre Civitas pour discrimination en raison de l’identité de genre. De leur côté, SOS Racisme Moselle et la CGT Spectacle ont apporté leur soutien à Bilal Hassani.