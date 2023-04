Nolwenn Leroy, star d’une nouvelle série policière sur TF1

L’ex-gagnante de la Star Ac’incarnera en effet Fanny Legoff, biologiste reconnue et admirée, rattrapée par son passé alors qu’elle reçoit un colis sanglant et une lettre l’accusant d’être responsable de la disparition de sa meilleure amie qui n’a plus donné signe de vie depuis 15 ans. Le tournage devrait démarrer sous peu, pour une diffusion en six épisodes en 2024.