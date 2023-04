Vincent Cassel séparé de sa femme Tina Kunakey? Cet indice qui sème le doute

Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey, mère de leur fille Amazonie (3 ans), sont-ils séparés? Les profils Instagram de l’acteur et de la jeune mannequin semblent donner une information en ce sens : les photos du couple ont disparu des deux comptes, et Voici relève que Vincent Cassel et Tina Kunakey n’interagissent plus comme avant sur les réseaux sociaux, depuis le début de l’année. Pourtant, les deux (ex ?) partenaires continuent de publier chacun du contenu sur leur profil respectif.