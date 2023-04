Sonia Rolland : “Devenir une Miss France fut une reconnaissance et un bras d’honneur jubilatoire au mépris”

C’est ce “destin inattendu”, que nous conte aujourd’hui Sonia dans un film qu’elle a réalisé et écrit. Elle qui a connu le racisme. L’a encaissé, vécu, enduré sous ses formes les plus abjectes. Point de fiel pourtant dans son discours mais du miel qu’elle consomme sans modération. Interview dare-dare de cette ex-reine de beauté qui a toujours su piquer notre curiosité.

Un destin inattendu, c’est un peu votre bébé. Cela faisait des années que vous désiriez raconter votre parcours d’ancienne Miss France. Que vouliez-vous faire passer comme message dans cette autofiction que les téléspectateurs belges pourront découvrir sur la RTBF, avant les Français ?

”Je voulais montrer et démontrer que même lorsqu’on vient d’un milieu qui n’a rien de privilégié, si vous avez de l’ambition et de la pugnacité, vous pouvez vous tracer une voie royale. Ce que j’ai aussi essayé de transmettre, c’est que lorsque vous avez un rêve en tête, vous devez tout mettre en œuvre pour qu’il se concrétise. Dans mon cas, la route fût semée d’embûches. Mais je suis une battante et une résiliente. Rien ni personne ne pouvait stopper mon ascension.”

Quel est le pourcentage de réel et de fiction dans ce film…

”Dans l’ensemble, ce que vous voyez, c’est mon vécu. Le reste ce sont des histoires de Miss que j’ai rencontrées et qui voulaient absolument me parler de l’envers du décor et des pièges qu’elles ont dû éviter. Car derrière le glam d’une élection Miss France, le terrain est souvent miné. C’est une fiction réaliste, un film qui raconte comment le destin d’une fille peut changer en une seconde.”

Ce film, c’est aussi l’occasion de découvrir une jeune actrice, Esther Bernet-Rollande, qui joue Nadia ou plutôt vous, Sonia, quand vous aviez 18 ans…

”Oui, Esther c’est de la graine de star. Je lui prédis un bel avenir dans ce métier. Son naturel et sa spontanéité sont ses atouts majeurs. Ce qui m’a le plus surpris, c’’est sa capacité à absorber mes mimiques, mes intonations, mes postures. Un vrai caméléon.”

Vous faites une petite apparition en forme de clin d’œil dans votre film. Vous jouez de manière très furtive, une employée dans un hôtel sur l’île de la Réunion. Une hôtesse qui va remettre les clés de la chambre destinée à Nadia…

”Oui ! C’est la production qui avait insisté. J’ai accepté parce que nous avions un budget très serré. Du coup, cela a fait un cachet d’économisé. Je n’ai touché aucun revenu pour réaliser ce film. Je me suis enrichie autrement, notamment au contact d’acteurs comme Esther, Clémentine Célarié, Thierry Godard et Mata Gabin.”

Sonia Rolland (réalisatrice),

Rétrospectivement qu’avez-vous ressenti le jour où l’on posa cette couronne de Miss France sur votre joli minois, vous qui êtes issue d’une famille d’extraction modeste, vous la fille des banlieues, la métisse déconsidérée que l’on traitait à l’école ou sur les terrains de basket de “Blanche Neige qui devait retourner dans son arbre” ou tout aussi violent de “Bamboula” ?

”Ce jour-là, j’ai compris que je ne pouvais plus me planter. J’étais à la fois fière de représenter la France et l’Afrique conjointement. En devenant Miss France, j’ai vécu comme une sorte de conte de fées social et moderne. Ce qui a été difficile, c’est que je devais aussi représenter le milieu ouvrier d’où je viens et que je n’ai jamais renié. Devenir Miss France m’a permis d’obtenir un statut, de l’argent, des accès privilégiés, des voyages aux quatre coins du monde. Mais pour votre entourage, rien ne change, leur quotidien est toujours le même. C’est comme si vous preniez un TGV alors que vos proches restent sur un quai de gare. Il m’a fallu gérer cette culpabilité. Je ne comprenais pas pourquoi j’avais tant de chance alors que ceux que j’aimais eux n’avaient jamais rien connu de semblable. En tant que métisse, vous êtes toujours divisée, toujours dans 'l’entre deux'. Pour autant, je pense avoir réussi à concilier mes deux cultures. Comme j’aime le dire, j’ai peut-être le cul entre deux chaises mais je suis bien assise ! (rires) Bref, je suis une sang-mêlé et je voulais, quoiqu’il advienne, démontrer que l’on pouvait réussir sans avoir à rougir de ses origines. Devenir une Miss France fût une reconnaissance et un bras d’honneur jubilatoire au mépris. Je rappelle que j’ai été élue devant près de 15 millions de téléspectateurs. À l’époque, c’était énorme.”

guillement Au lendemain de mon élection, j'ai reçu plus de 2700 lettres d'insultes et de menaces de mort venant des partisans du Front National."

Parlez-nous de ces scènes de racisme ordinaires et/ou frontales auxquelles vous avez été confrontée à l’époque….

”Et comment ! Au lendemain de mon élection, j’ai reçu plus de 2700 lettres d’insultes et de menaces de mort venant des partisans du Front National. Je revois Madame de Fontenay, la présidente du comité Miss France, pleurer tant elle était consternée. Elle était prête à contacter l’AFP pour que l’on publie un communiqué. J’ai fini par lui répondre que la meilleure des stratégies, c’était de se dire que ces gens n’existaient pas, qu’il ne fallait pas les écouter. Que mon sourire et ma réussite étaient la seule réponse qu’il fallait donner. En devenant la première Miss d’origine africaine, je ne souhaitais pas non plus attiser encore plus de haine chez celles et ceux qui ne pouvaient pas supporter l’idée qu’une Blanche ne soit pas sur la plus haute marche du podium. J’avais une mission et cette mission c’était de rester digne ! Ceux qui me pointaient du doigt n’étaient qu’une poignée. À leurs yeux, 'Je ne représentais pas la France', 'Que les ânes allaient parler'. Il était évident que ma gueule ne leur revenait pas. On m’a rayé ma voiture ou inscrit 'sale négresse' sur mon paillasson avec de la merde. Les plus extrêmes m’envoyaient des enveloppes remplies de matière fécale. Les auteurs prenaient le temps d’y adjoindre un mot qui disait en gros 'voilà ce que je vois quand je te vois à la télé… Retourne dans ton pays'. Les plus atteints prenaient même le soin d’oindre la poignée de porte de mon appartement avec des excréments. Quand j’y pense, je trouve ce genre de comportements pathétiques. Les personnes qui se sont abaissées à ça ou qui ont lancé ces campagnes de déstabilisation oublient l’histoire de leur pays et ceux qui ont contribué à sa grandeur. La France a été longtemps une terre d’accueil pour bien des opprimés. Encore aujourd’hui, c’est un pays qui inspire des tas de nations. C’est toute sa force. Malheureusement elle ne sait pas mettre en avant cette richesse.”

À votre avis, que manque-t-il dans notre société ?

”Une grande prise de conscience de toutes les spécificités culturelles qui font la beauté d’une nation et un dialogue constant entre toutes celles et tous ceux qui l’incarnent. Le problème n’est pas que culturel en France, il est aussi social… Et lorsqu’on n’est pas capable de concilier 'conscience' et 'dialogue' il est très difficile de se projeter, d’envisager un avenir sain et serein.”

Comment réagiriez-vous face à ces micro-agressions ?

”Moi, j’appellerai ça plutôt des scènes de racisme ordinaire. Généralement, je donnais du poing, ce qui m’a valu quelques soucis sur les terrains de basket ou à l’école. Au fil du temps, j’ai compris que la violence ne servait à rien. En devenant une personnalité publique, j’ai surtout compris que mes ennemis étaient invisibles. Le plus souvent, ils agissent dans l’ombre et comme ils sont très lâches, ils n’ont pas d’autres moyens de balancer leurs saloperies qu’en utilisant ce pathétique anonymat que leur offrent les réseaux sociaux.”

guillement C’est comme si on voyait qu’en Belgique c’était en train d’exploser, qu’un génocide était en train de démarrer, et qu’on était totalement impuissant."

Votre destin bascule en 1994 au Rwanda, le jour où avec votre petit frère et vos parents, vous découvrez le conflit Hutus-Tutsis. Racontez-nous…

”Un jour, à l’école française de Bujumbura, avec les enfants des coopérants français et des fonctionnaires de l’Onu, un bruit de grenades retentit. Un bruit sourd et perturbant. Avec ­Tatiana, ma voisine, nous nous précipitons sous le pupitre. Nous tremblons et nous ne respirons plus. Derrière les vitres de la classe, nous apercevons des gens courir dans tous les sens. Ils ont des machettes à la main, des pelles, des massues, des gourdins, des pioches. Ils sont visiblement animés par la haine. Le plus incroyable : ces visages nous sont familiers. Ce sont des amis, des voisins, des commerçants. Bref, des individus que nous fréquentions directement ou indirectement. Je suis terrorisée. Nous ne pouvons imaginer que, du jour au lendemain, tout un peuple va se déchirer. C’est comme si on voyait qu’en Belgique c’était en train d’exploser, qu’un génocide était en train de démarrer, et qu’on était totalement impuissant. À la maison, ma mère, Landrada, s’efforce de nous faire croire que tout est OK, mais je ne suis pas dupe. Jusqu’à sa mort, mon père avait honte du comportement des politiques français de 1994. Il faut avoir vécu au Rwanda ou au Burundi à cette époque pour comprendre combien ces deux petits pays ont vécu une injustice douloureuse. Dans un premier temps, mon père, Béarnais, s’est senti abandonné par la France. Il s’était vu, par exemple, refuser un ­rapatriement par l’ambassade de son pays sous prétexte qu’il n’était pas fonctionnaire de la coopération. Il lui a donc fallu mettre en vente tout ce que nous possédions pour acheter des billets d’avion aux prix fort et nous préparer ainsi une autre vie. J’aime mes deux pays, mais je suis comme une enfant ballottée entre deux 'parents' qui ne s’aiment plus…”

Sonia Rolland (réalisatrice), ©PIERRE MARCHAL - FTV - Mother Production

Une fois débarquée en France, que se passe-t-il ?

”En arrivant à Paris, je découvre dans le métro des sans-abri allongés à même le sol. Je pense que l’état de guerre touchait aussi la France. Toute notre 'fortune' tient dans une valise et se résume un album de famille. Nous ne sommes pas partis, nous avons fui ! Nous atterrissons dans un HLM en Bourgogne. Nous étions la seule famille de Noirs aux alentours. Bref, une vie qui n’avait rien à voir avec celle que j’avais connue auparavant. Au Rwanda, mon père était imprimeur. Il travaillait pour une société Belge. Nous avions une maison, un jardin, une grande piscine et du personnel : deux femmes de ménage et trois jardiniers qui œuvraient pour nous à plein temps. Une fois débarquée en France, cela a été la douche froide. Ma mère a été embauchée dans un supermarché. Quant à mon père, il a trouvé un job de tourneur fraiseur. L’adaptation a été difficile. D’autant qu’il dirigeait jusque-là la plus grande imprimerie du Rwanda. Du jour au lendemain, mes parents qui ont toujours été aux commandes ont vécu ce que j’appellerai le déclassement social. Nous n’avions pratiquement pas d’aide matérielle. Ma mère obtiendra plus tard le RMI et pour ne pas avoir honte, elle se rendait discrètement aux Restos du cœur et glissait les denrées dans des sacs ­Intermarché pour donner l’illusion que tout allait bien.”

guillement Je suis intimement convaincue que la France n’est pas un pays raciste."

On sent que vous vouez à vos parents une profonde admiration…

”Oui ! Je salue leur courage et le fait qu’ils sont toujours restés positifs, résilients et bienveillants. Leur seule priorité aura été de me protéger et de me donner la meilleure éducation possible. Grâce à eux, j’ai appris le libre arbitre, cet outil essentiel qui a grandement contribué à ma construction personnelle.”

Dans cette cité où vous avez “poussé”, avez-vous bien été accueillie par la population locale ?

”Parfois, quand on évoquait l’Afrique, les gens nous demandaient si nous vivions dans des huttes et si nous mangions de sauterelles grillées au petit-déjeuner. Ce n’est pas la méchanceté qui les animait mais l’ignorance. C’est dans ces moments-là que j’ai découvert la méconnaissance que les gens pouvaient avoir de l’Afrique. Quand il s’agit d’ignorance, d’un manque d’éducation, je sais quels éléments de langage utiliser pour changer cet état d’esprit et leur apprendre la tolérance. Ma mère m’a toujours dit : 'Les gens ne naissent pas racistes. Ils le deviennent de par leur environnement, leur manque d’ouverture, le milieu où ils grandissent, le fait qu’ils ne sont jamais sortis de leur bourgade, etc.'. En revanche, il y a une forme de racisme qui est beaucoup plus difficile à combattre : celui de certains politiques, journalistes ou esprits rétrogrades qui grâce à un vocabulaire spécifique, sournois et bien rodé distille la haine dans les cercles parisiens. C’est connivence et compagnie. Pour autant, je suis intimement convaincue que la France n’est pas un pays raciste. C’est juste qu’il existe une communauté très active qui sait parfaitement se servir des médias et des réseaux sociaux pour jeter de l’huile sur le feu. Ces tristes sires sont minoritaires mais leur visibilité est proportionnelle à leur degré de nuisance. Et comme les médias relaient leurs discours en continu, il y a un moment où le doute s’installe. Les gens se disent : 'Si on en parle, c’est que ça doit être vrai'. Ce qui m’effraie le plus aujourd’hui dans la société française, c’est la médiocrité intellectuelle. Pour revenir à votre question, cet exil n’était pas traumatisant dans le sens où je connaissais et maîtrisais la langue française. Il y a, en revanche, un truc que je ne connaissais pas, c’était l’environnement. Puis à 18 ans je suis devenue Miss France. J’ai alors eu la chance de découvrir d’autres horizons et faire connaissance avec cette France que l’on dit 'profonde'. J’ai pris conscience de la beauté de ce pays, de la diversité de son peuple et de la mauvaise lecture qu’on s’en faisait… Tout le monde n’a pas eu ma chance.”

À quel moment vous vous êtes dit qu’il était temps d’éduquer les gens ?

”Pendant le concours de Miss France, Jean-Pierre Foucault m’avait demandé gentiment : 'Mais d’où vous vient ce joli teint hâlé ?'. Je lui ai répondu : 'Du Béarn par mon père et du Rwanda par ma mère, un pays que nous avons quitté, via le Burundi'. Auparavant, j’avais rencontré les jurés qui s’interrogeaient. Comme j’avais deux nationalités, ils voulaient s’assurer que j’étais du coup éligible. C’est à ce moment-là que j’ai ressenti une envie viscérale de parler, non pas que de la Bourgogne et des belles villes de Cluny ou d’Angoulême mais aussi du Rwanda, de la nature là-bas et de ces gens qui ont tant souffert pendant le génocide.”

En tant que métisse et fine observatrice pensez-vous que la société est plus tolérante au sujet des personnes nées de deux origines différentes ?

”Tout dépend de quel côté on se situe. Quand j’étais ado, ajoutée à ma différence, il y avait ma condition sociale modeste qui donnait peu de place aux rêves. Et puis, des exemples de réussites qui me ressemblaient, dans les médias, il n’y en avait quasi pas… J’avais donc peu de chance de croire que la société était tolérante avec des gens comme moi. J’étais une enfant perdue dans mes cultures.”

Avant de devenir une réalisatrice de talent, ce que vous démontrez une nouvelle fois avec Un destin inattendu, le métier d’actrice, c’était une évidence pour vous ?

”J’avais deux ambitions dans la vie. Devenir actrice ou basketteuse. J’ai été joueuse jusqu’en cadettes. J’étais à Cluny, à côté de Chalon-sur-Saône. Mon rêve était d’intégrer l’équipe de France féminine via l’INSEP, l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. J’avais les rêves d’une adolescente, motivés par des grands joueurs comme Michael Jordan car il n’y avait pas beaucoup d’exemples au féminin. J’ai commencé le basket à neuf ans au Rwanda et après au Burundi. C’était une façon pour ma mère de me canaliser car j’étais une fillette… enfin plutôt un garçon manqué plein d’énergie. Je faisais trop de bêtises. Visiblement, ça a bien fonctionné. Je m’intéressais plutôt au foot mais le basket m’allait vachement mieux. Il y a une élégance dans le jeu qui m’a toujours fasciné. J’étais meneuse au tout début parce que je courais vite. Puis ailière pendant cinq ans. Ma 'carrière' s’est arrêtée net en 2000 avec mon élection à Miss France. Actrice, c’était plus compliqué. Le cadre ne s’y prêtait pas et encore moins la société à l’époque. Les seuls visages de 'blacks' que les Français connaissaient se bornaient à Will Smith dans Le Prince de Bel Air et Mouss Diouf dans la série Julie Lescaut. Quand je parlais de mon désir de faire du cinéma ou de la télé, on me regardait avec l’air de dire : 'Ma pauvre fille, tu as fumé quoi ?'”

Vous n’avez pas le sentiment d’être une survivante parfois ? Quels conseils donneriez-vous à une femme d’aujourd’hui ou aux jeunes filles pour s’affranchir de la surpuissance, de la suprématie des hommes ?

”Comparé à ce que nos mères et nos grands-mères ont vécu avant nous, c’est presque de la rigolade ce que nous vivons ou expérimentons aujourd’hui. Plus sérieusement, heureusement qu’il y a des femmes courageuses qui à travers leurs témoignages douloureux ont permis de libérer la parole d’autres femmes. Il y a une chose qui me réconforte, c’est que la génération qui arrive sera mieux armée que nous. J’ose croire que les mentalités vont évoluer sur toutes ces questions. Mais encore une fois, je pense que l’équilibre se situe dans le dialogue entre les hommes et les femmes, car il ne s’agit pas non plus de basculer dans le schéma inverse et voir naître une génération de castratrices prêtes à anéantir les hommes ! (rires)”

Vous êtes en train de tourner en Martinique la cinquième saison de Tropiques criminels. Comment expliquez-vous le succès de cette série produite par France 2 ?

”Déjà, nous vendons un territoire d’Outre-mer à des téléspectateurs qui connaissent l’hiver et la pluie. Forcément, c’est une chose appréciable que d’avoir du soleil qui entre chez vous. Au-delà de l’aspect météorologique, ce qu’aiment les gens, c’est le ton. Un ton humoristique que nous assumons complètement. Sans compter que c’est la première fois qu’une série policière – en France dû moins – est incarnée par deux femmes. Deux femmes qui forment un duo à la fois étonnant et détonnant dans la mesure où elles ne s’entendent ni sur la forme, ni sur le fond (rires). Moi, je joue la commandante. Je suis quelqu’un de cadré, de structuré alors que la capitaine de cette équipe ne travaille pas avec les mêmes méthodes qu’elle. Pour être franche, elle n’a même pas de méthode du tout. Ce côté 'chien et chat' génère des scènes comiques que le public adore. On utilise la même approche que les 'buddy movie': Deux personnes que tout devrait rapprocher – puisqu’elles évoluent dans le même univers – et qui, finalement, vont se télescoper.”

Comment la série est-elle perçue par les vrais inspecteurs de police ?

”Nous avons des retours directs des forces de l’ordre. Ils sont fans parce que la manière dont nous menons nos enquêtes et traitons les dossiers est sérieuse, même lorsqu’il s’agit de sujet 'touchy'. Nous ne sommes pas dans la caricature. D’ailleurs mon personnage n’a rien de créole. C’est une Parisienne alors que la capitaine Gaëlle Crivelli, jouée par Béatrice de la Boulaye, blanche, est beaucoup plus créole dans sa façon de penser. Ce qui est très intéressant, c’est que ce sont des hommes qui ont écrit cette série très féminine et très actuelle…”

Lorsque l’on vous a proposé de jouer de cette série, vous êtes-vous demandée si la première raison de votre embauche, ce n’était pas de cocher la case de la diversité à un moment où le wokisme prend de plus en plus d’importance ?

”La production n’est pas venue me voir par hasard, j’en suis pleinement consciente. Quand le producteur Thierry Sorel me propose ce rôle récurrent, je suis ravie car je retrouvais les mêmes sensations de bonheur que lorsque j’étais au générique de la série Léa Parker sur M6. J’étais heureuse d’avoir ce vrai rendez-vous avec le public. La grosse différence, c’est que j’avais mûri depuis, que j’étais devenue maman entre-temps. Pour être en phase, je me devais donc d’incarner le rôle d’une femme qui me ressemble, une mère d’ado, ayant une vie décousue. En lisant le scénario de Tropiques criminelles, je trouvais ces éléments. La seule chose dont j’avais peur, c’est que la production n’assume pas que cette femme puisse vivre des contradictions, qu’elle ne connaisse pas sa culture, qu’elle soit dépourvue d’aspérités. À partir du moment où la production a joué le jeu, ainsi que France 2 qui est une chaîne du service public, cela ne m’embêtait pas de cocher certaines cases. Tout simplement parce que cela a été fait intelligemment, qu’on ne voyait pas les ficelles et surtout que les histoires que nous racontions mettaient en lumière certaines problématiques raciales et culturelles. L’avantage de cette série, c’est qu’on perce l’abcès. Du coup, la question de la diversité ne se pose plus vraiment. On démontre surtout que même avec un cast constitué à 60 % de noirs ou de métisses, on peut réaliser des cartons d’audience à une heure de grande écoute. Tropiques criminelles n’est pas une série communautaire mais inclusive. Nous n’avions pas trop d’autres choix que de réussir. Quand vous êtes black et que vous atteignez vos objectifs, on ne commente pas trop. A contrario, si vous subissez un échec, vous aurez toujours des racistes primaires qui vous expliqueront que c’est normal, que c’est dû à votre couleur de peau et à vos origines…”

On vous sent énervée ?

”Il y a quoi ! C’est pénible de voir qu’à l’heure où je vous parle, il y a toujours des personnes qui nous mettent dans des cases. Depuis que je suis née, je déboussole. Combien de fois, j’ai entendu, 'Sonia Rolland n’est pas assez noire, mais elle n’est pas non plus assez blanche' ! Je rappelle tout de même que je suis une métisse et qu’à ce titre, on ne peut pas me demander de me conformer à une image fantasmée.”

Est-il vrai que le secret de votre beauté et de votre jeunesse éternelle, vous le trouvez dans le miel ?

”Le miel, j’en raffole. Je suis une très grande consommatrice car cette substance a une sorte de pouvoir apaisant. Quand je ne vais pas bien, que je suis un peu malade, je sais quel miel prendre pour soigner le mal. Chaque variété possède des propriétés différentes. Via l’association OFA (l’Observatoire français d’apidologie fondée par Thierry Dufresne), j’ai eu la chance de rencontrer des ingénieurs qui m’ont tout expliqué des abeilles. J’en suis tombée amoureuse, c’est devenu ma nouvelle passion. Aujourd’hui, je possède des ruches dans la région de Cluny. Thierry Dufresne, qui a dirigé des grandes maisons de haute couture française a décidé de consacrer sa 'troisième vie' à la sauvegarde des abeilles, en pensant aux générations futures et à la nécessité d’agir pour garantir leur sécurité alimentaire qui dépend en grande partie des abeilles et de leur rôle de principal pollinisateur. Je l’ai convaincu de créer une représentation au Rwanda, l’OFA Rwanda, dirigé par William Twagiramungu. Sous leur impulsion, deux centres de formation ont été ouverts en 2022, l’un à Musha, l’autre à Kamony. Un troisième ouvrira au mois de mai 2023 près de Musanze. Ces trois centres ont l’ambition de former 200 apicultrices au cours des 5 prochaines années. À l’issue de leur session de formation d’une durée d’un an, chaque apicultrice sera dotée de cinq ruches qui leur permettront de créer leur propre exploitation apicole. Grâce à la transmission de ce beau métier ces femmes pourront améliorer et consolider leur situation familiale. L’apiculture est pratiquée depuis de longues générations au Rwanda et le pays compte quatre grandes régions apicoles situées autour des parcs et forêts. L’OFA initiera une école de formation d’apiculteurs et un centre de recherche. Ce dernier travaillera sur la question de la propolis car le Rwanda à une forêt primaire dans laquelle on veut implanter des ruches qui seront des ruches expérimentales pour récolter un maximum d’informations sur la forêt. Nous allons étudier la propolis avec l’université de pharmacie de Marseille qui est en partenariat avec l’OFA sur la recherche scientifique autour de l’abeille. Nous allons avoir les premiers résultats dans pas très longtemps et on va savoir si la forêt primaire du Rwanda produit une bonne propolis qui pourra servir la médecine.”