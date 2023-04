”J’ai honte de ce qui se passe en France” : François Hardy défend la réforme des retraites et s’attire les foudres des internautes

De fait, interviewée par le Journal du Dimanche, la chanteuse a expliqué qu’elle n’avait pas souhaité signer la tribune. “Tous les pays européens ont mis l’âge de retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d’Europe […] Et puis les retraités vivent de plus en plus longtemps et, actuellement nous n’avons même pas deux actifs pour un retraité. Pour vous dire la vérité, j’ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes, de gauche ou de droite : la LFI, la Nupe, Marine Le Pen…”, a fait savoir Françoise Hardy.

La chanteuse a ensuite poursuivi en affirmant qu’elle ne se sentait “ni de droite et encore moins de gauche”. Elle a également dénoncé les “grèves répétées” qui “aggravent la situation économique avec les problèmes de transport qu’elles provoquent”.

Des paroles qui ont bien entendu fait réagir les internautes. Si certains ont félicité François Hardy d’exprimer tout haut ce que de nombreux Français pensent également, la plupart se sont montrés indignés. “La honte intégrale. Quand tu vis dans le confort depuis 60 ans et que tu es pour une réforme qui tue les pauvres”, “Quand on a gagné 30 millions d’euros en 1 an et qu’on a un patrimoine de 58 millions, on se tait”, “À 79 ans, c’est facile de s’exprimer sur la retraite des autres”, peut-on notamment lire sur Twitter.