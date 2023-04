Le roi Charles III en aurait eu marre de payer les excès de Meghan Markle: "Je ne suis pas une banque"

”Charles a d’abord pensé que les choses s’arrangeraient encore entre lui et Harry après le Megxit. Mais Harry continuait à avoir besoin de fonds. Et ce, alors que Charles lui avait déjà dit qu’il n’avait pas assez d’argent pour continuer à payer les excès de Meghan Markle. Le prince Harry a d’abord appelé sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Mais cette dernière ne voulait pas s’interposer entre son fils et son petit-fils. Elle a donc demandé à Harry d’appeler Charles directement. Mais au bout d’un certain temps, cela n’a plus fonctionné. Charles a cessé de répondre au téléphone parce qu’il savait que Harry ne le contactait que parce qu’il avait besoin d’argent. Lorsque la reine Elizabeth lui a demandé pourquoi il ne parlait plus à Harry, il a répondu : ‘Je ne suis pas une banque'”, écrit notamment Robert Jobson dans son livre.

Des nouvelles révélations qui ne vont pas arranger la réputation de Meghan Markle auprès des fans de la monarchie britannique. Robert Jobson va même d’ailleurs plus loin dans son ouvrage, puisqu’il écrit que la reine “craignait que Harry soit totalement aveuglé par son amour pour Meghan”. “Tout ce qui comptait pour lui, c’était que Meghan obtienne tout ce que son cœur désirait, et il était prêt à demander de l’aide à n’importe qui. Malheureusement, sa soif d’argent lui a fait perdre la confiance de la famille royale”.

Le 6 mai prochain, le roi Charles accédera officiellement au trône au cours d’une cérémonie du couronnement. Un événement très attendu, qui se fera peut-être sans le prince Harry et Meghan, puisque le couple n’a toujours pas communiqué au sujet de sa présence. Les tensions sont-elles toujours à leur paroxysme ? Il faudra attendre le mois prochain pour en avoir le cœur net.