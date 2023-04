Nawell Madani taclée par un journaliste de “L’Équipe”

“Nous, quand on rentre à la maison, on ne pose pas les pieds sous la table, a-t-elle expliqué non sans humour. Mon mari, quand je rentre à la maison, il me dit ‘Eh t’as vu, je t’ai fait la vaisselle’. Il me dit pas j’ai fait la vaisselle, le mec pense qu’il vit chez l’habitant.”

Si les autres invités présents en plateau ont acquiescé et jugé que “c’est troublant de vérité quand même”, un journaliste de L’Équipe ne s’est pas privé de tacler Nawell Madani le lendemain. Sur Twitter, Sébastien Tarrago a écrit à propos de la Belge et de son mari Djebril Zonga : “Du coup, si aujourd’hui, j’ai fait une lessive, les courses, un gâteau (à la banane !), un cake à la carotte et au chèvre et 2 ou 3 autres trucs, je suis un débile qui n’a rien compris ?”. Et d’ajouter : “Ou c’est juste que vous devriez changer de mec ?”