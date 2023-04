Après six ans de relation, Taylor Swift est de nouveau célibataire

Alors qu’elle triomphe avec sa tournée The Eras aux États-Unis, on apprend que Taylor Swift a rompu avec Joe Alwyn. L’information provient du site de l’émission Entertainment Tonight qui avance pour preuve l’absence de l’acteur britannique lors des concerts de la pop star américaine. Une rupture amicale, précise le média. Taylor Swift et Joe Alwyn semblaient pourtant filer le parfait amour. À l’automne, il était même question de fiançailles. Des rumeurs jamais confirmées par les intéressés.