"Les noirs ont été chevaliers avant les blancs", "L’Afrique a peuplé l’Europe en premier": Gims accusé de complotisme sur les réseaux sociaux

Durant l’interview, le chanteur affirme que les noirs étaient "des chevaliers" et qu’ils ont "peuplé l’Europe avant d’être décimés par les blancs". Ils avaient aussi l’électricité. Tout cela serait caché par les historiens. "L’Afrique c’est le Wakanda, bordel. C’est le futur normalement chez nous. À l’époque de l’empire de Koush, il y avait l’électricité", explique alors Gims.

"Les pyramides qu’on voit, au sommet il y a de l’or. L’or, c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des foutues antennes ! Les gens avaient l’électricité. Mais maintenant, les gens n’arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu’ils avaient, ça dépasse l’entendement. Et les historiens le savent !", argumente l’artiste congolais.

En roue libre, Gims ne s’arrête pas là et va encore plus loin dans sa théorie du complot. "L’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens, on les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais européens, qui venaient d’Asie : les Yam Nahade. La notion de la chevalerie, on l’avait déjà. On retrouve aujourd’hui des tableaux qui sont classés et cachés dans des catacombes où c’est des noirs en chevaliers. Bien sûr que ça existait déjà." Le chanteur conclut alors de plus belle. "Il faut juste connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur. NON."

Depuis que l’extrait a été repris sur les réseaux sociaux, Gims est moqué et accusé de désinformation. Des politiques mais aussi des artistes français ont réagi, comme Jean Messiha ou encore le rappeur Booba.

Depuis, Gims a réagi à la polémique sur Twitter en postant un article de L’Obs d’avril 2015, qui selon lui, soutiendrait sa théorie. "C’est dingue !! J’en parlais hier avec Jean-Claude Van Damme".