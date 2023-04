La photo décomplexée de l’actrice n’a toutefois pas fait l’unanimité. Un commentaire particulièrement acerbe, voire misogyne, a même fait réagir Halle Berry en personne.

“Imaginez : vous avez la cinquantaine et vous publiez toujours des photos nues, car vous avez besoin d’attention à cause de la ménopause alors que vous devriez vous détendre avec vos petits enfants. Vieillir avec grâce n’est plus de notre temps”, a écrit un utilisateur sur Twitter. La réponse de la star ? “Savez-vous que le coeur d’une crevette se situe dans sa tête ?”. Halle Berry persiste et signe.