”Siège incessant”

”Chers amis, journalistes et médias. Durant cette période de changement dans ma vie en tant que figure publique, il est compréhensible qu’il y ait une curiosité permanente de la part de la presse autour de moi et de ma famille. Pourtant mes enfants Milan et Sasha ont vécu une année très difficile, pris dans un état de siège incessant et d’une persécution sans relâche par les paparazzi et différents médias à Barcelone”, a écrit la star de 46 sur son compte Instagram.

”Maintenant qu’ils démarrent une nouvelle étape de leur vie, je demande instamment aux médias au nom de mes enfants de respecter leur droit à la vie privée. Je vous prie de vous abstenir de les suivre jusqu’à la sortie ou à l’entrée de l’école, de les attendre à notre porte, ou de les poursuivre jusqu’à leurs activités extrascolaires et ludiques comme cela s’est passé chaque jour à Barcelone afin d’obtenir des photos ou de meilleures audiences”, a-t-elle ajouté.