Florent Pagny : son autobiographie remporte un franc succès

Nul doute que ce succès a fait plaisir à Florent Pagny, mais aussi à ceux qui l’ont assisté sur ce projet comme sa coautrice Emmanuelle Cosso, qui avait d’ailleurs révélé que ce livre était déjà en cours d'écriture alors que “la maladie est venue bouleverser les projets de l’artiste”. L’ouvrage revient notamment sur l’annonce du diagnostic, le chanteur était dans sa loge du télécrochet The Voice où il officie comme coach : “Je reçois l’uppercut”, raconte-t-il. “Je ne prends pas le temps de l’encaisser. Je raccroche. Dix secondes plus tard, je pousse la porte de la loge et me dirige vers le plateau.”

Lors d’un entretien avec Paris Match, le chanteur s’était exprimé sur son traitement et s’était confié sur sa manière de faire face à la maladie. “J’ai les mains qui collent. D’ailleurs, je m’accroche à mes trois poils, pour ne pas avoir une tête de malade”, déclarait-il. “J’ai le moral. La maladie, ça ne m’obsède pas, je ne suis pas tout le temps dedans, sauf quand je décide d’en parler. On me demande : 'Quand tu vas te coucher, tu n’y penses pas ?' Et je réponds : 'Bah non, je dors bien'”, ajoutait-il avec humour. Cependant, il mentionnait le fait que son traitement était très fatigant. “Tu ne peux rien projeter. Tu vis l’instant. Tous les projets, même à deux, trois mois, doivent s’accompagner d’un : 'Si tout va bien.' Tu vis sous une épée de Damoclès”, précisait-il.

Mais le livre revient également sur son enfance, ses premiers pas dans la capitale, en tant que jeune chanteur, ses plus grands succès, mais aussi ses ennuis avec le fisc, son histoire avec Vanessa Paradis et son amour pour Azucena, son épouse, qu’il a rencontrée en 1992.

Déclaré en rémission en juin dernier, le chanteur a récemment repris les traitements à cause d’une rechute. Il retrouvera la scène avec plusieurs dates en festivals cet été.