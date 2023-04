Serait-ce un candidat du Feu sacré ? “On ne fait pas cette émission pour faire des rapprochements, déclare-t-elle à Ici Paris. Et même si on est célibataire, on pense plus à manger, gagner les épreuves et dormir, qu’à trouver l’âme sœur. Si des couples se sont formés à Koh-Lanta, c’est après le tournage ou lors des retrouvailles. Sur l’île, il ne se passe rien, c’est sûr à 100 %. Se mettre en couple est la dernière chose à laquelle on pense.”