Depuis l’annonce de la chanteuse américaine, les fans de la diva torturée attendent ses mémoires avec grande impatience. Ce qui est déjà imaginé comme un "best-seller" instantané par le média Page Six.

”Les moments les plus vulnérables de la chanteuse auront leur place dans le livre, estime une source interrogée par le média britannique. Par exemple, Britney Spears racontera sûrement sa rupture avec Justin Timberlake, le moment où elle s’est rasé le crâne, la lutte avec sa famille et toute la procédure de redressement judiciaire.”

Pour ce livre, la chanteuse a collaboré avec Sam Lansky, auteur et journaliste qui a écrit pour de nombreux journaux tels que "The Atlantic", "New York Magazine" et "Time". Il dit d’ailleurs que le bouquin "vient du cœur et est brutalement honnête".

Un détail important manque encore à ce livre… un titre ! Avant qu’il ne sorte, le livre doit encore passer par certaines vérifications juridiques.

Selon les sources de Page Six, les mémoires de Britney Spears devraient voir le jour.