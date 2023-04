"Pas un mariage parfait"

Si le prince et la princesse de Galles tiennent parfaitement leur rôle en public, il en serait autrement en coulisses. L’expert Tom Bower, auteur de l’ouvrage Gilded Youth : An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, donne quelques croustillants détails sur le sujet. ” Quelqu’un qui travaillait pour le palais de Kensington m’a dit qu’ils se disputent. Ce n’est pas un mariage si parfait. Ils ont même d’énormes disputes”, a-t-il glissé lors d’un entretien pour le média britannique The Express.

L’écrivain a toutefois nuancé son propos. “Bien entendu, personne ne devrait s’inquiéter pour leur mariage. Ce ne sont que des désaccords quotidiens que vivent tous les couples”, a-t-il précisé par la suite. ” Ils se plaignent très rarement et quand ils le font, c’est toujours de manière mesurée”, a-t-il conclu.