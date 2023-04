Katie Holmes se lève “vers huit heures” et carbure directement à la caféine au saut du lit. “J’ai besoin d’énormément de café le matin et au fil de la journée”, a-t-elle confié au média américain. Les experts estiment pourtant qu’il serait contre-productif de consommer de la caféine moins d’une heure après l’éveil. De plus, un excès de caféine peut notamment diminuer la capacité à absorber du fer, ce qui favorise d’autres problèmes comme la fatigue ou encore un essoufflement prononcé à l’effort.

Le petit-déjeuner ? Très peu pour elle. “Je ne suis pas une personne qui aime ça et je ne le serai jamais”, a-t-elle précisé. La star de 44 ans préfère se jeter sur déjeuner qu’elle estime consistant. La salade de chou frisé a sa préférence. Certains nutritionnistes avancent toutefois que sauter le petit-déjeuner augmenterait de 27 % le risque de faire un infarctus myocarde. Vous l’aurez compris, la routine alimentaire de Katie Holmes n’est pas vraiment plébiscitée par les médecins.