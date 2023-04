Le prince Laurent aurait été victime d'attouchements dans son enfance: "Il y a tant de gens qui ont vécu des choses bien plus graves que moi"

Cependant, selon le spécialiste de la monarchie Jan Van den Berghe, le prince Laurent a bel et bien été victime d'attouchements durant sa jeunesse. “Aujourd’hui, ce serait un grand scandale, mais à l’époque, il fallait étouffer l’affaire. Il a rapidement déménagé, mais que s’est-il passé exactement? Le prince n’a jamais fait de déclarations publiques à ce sujet.”

D'ailleurs ce n'est pas la première fois que le spécialiste affirme ces faits-là. Dans le bouquin "Prins Laurent – Rebel met en reden" (que l'on peut traduire par "Prince Laurent, rebelle à raison"), on pouvait lire que le prince Laurent “était logé chez un homme à Woluwe, décrit par Paola comme un saint. Cet homme aimait laisser tomber les cendres de sa cigarette sur le pantalon de Laurent, tout près de ses parties intimes, pour pouvoir les balayer de la main.”

Suite à la parution du documentaire, le prince Laurent a réagi à l'annonce de ces attouchements. “Je ne peux rien vous confirmer, je n’ai pas vu le documentaire", déclare-t-il à nos confrères du HLN avant d'exprimer son ressenti. "Vous présentez les choses comme s’il s’agissait d’une affaire qui relève de la plus haute importance. Mais il y a tant de gens qui ont vécu des choses bien plus graves que moi et personne n’en parle. Cette affaire prend de l’ampleur parce qu’il s’agit de moi. Je ne me retourne pas sur le passé. Ce que j’ai traversé, je le vois comme une force et non une faiblesse.”