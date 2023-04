On a interviewé l’un des paparazzi les plus redoutables d’Hollywood : “Certaines photos m’ont facilement rapporté 300.000 dollars !”

”En planque, 24 heures sur 24, sept jours sur sept”

”J’ai toujours voulu devenir paparazzi. Quand j’étais enfant, le mot me faisait rêver. Ma première photo, c’était le mannequin Cindy Crawford dans une boutique de vêtements d’enfants. Par chance, elle m’a souri. Un sourire qui m’a rapporté 350 dollars à l’époque. Mais je ne savais pas à qui la vendre. Je me revois chercher dans l’annuaire des pages jaunes les noms des agences qui pouvaient éventuellement me l’acheter. Aujourd’hui, je suis un peu comme un robot bien réglé. Dès que je saute du lit, je vérifie ce qui se passe dans les médias. J’épluche tout, surtout les réseaux sociaux C’est une source d’information aussi précieuse que cruciale qui me permet de savoir où se nichent les stars, ce qu’elles font, qui elles fréquentent, etc. Je suis en alerte permanente. J’ai aussi des 'indics' qui m’informent. Je peux rester en planque, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Et si je pars en vacances, j’essaie de calquer mon séjour sur des lieux où se rendent traditionnellement les célébrités. J’ai même photographié des stars en jouant les touristes sur un bateau pneumatique en pleine mer. Un gros risque car je ne sais pas nager.”

”Tout le monde veut être un paparazzi”

”De nos jours, tout le monde veut être un paparazzi. Il y a 25 ans, lorsque j’ai commencé à 'shooter' des célébrités, les choses étaient très différentes. Un équipement photo pouvait coûter 20 000 dollars. Aujourd’hui, c’est sept fois moins. À l’époque, il n’y avait pas de smartphone avec des caméras ou des appareils photos intégrés. Aujourd’hui, je vois au restaurant des mères de famille accompagnées de leurs enfants dégainer leurs téléphones en plein repas pour prendre une photo ou faire une vidéo d’une star qui s’est assise à côté d’elles. Ces personnes se défendent d’être des paparazzis. Mais bon, il y a une grosse différence entre 'poster' ces photos sur sa page Instagram et contacter des agences pour savoir combien elles peuvent en tirer financièrement. Aujourd’hui, le public qui est très friand de tabloïds, connaît parfaitement la valeur de ces clichés et n’a aucun scrupule à les vendre aux plus offrants.”

”Pendant le Covid, j’ai dû vendre des t-shirts pour s’en sortir financièrement”

”Pendant la pandémie du Covid, les stars étaient recluses chez elles. Il n’y avait plus de soirées, plus de projections dans les salles de cinéma. C’était mort. J’ai même vendu des T-shirts pour m’en sortir. Je savais que beaucoup d’acteurs et d’actrices avaient une villa à Palm Spring alors je me suis installé là-bas quelque temps. Le problème, c’est que je ne savais pas exactement où étaient les stars. Elles étaient discrètes. J’ai alors eu une idée géniale ; je me suis fait embaucher par DoorDash, une société spécialisée dans la livraison de nourriture. Dans 95 % des cas, je livrais des plats à des anonymes. Le reste, c’était du lourd, du très lourd. Avec mes téléobjectifs, je filmais mes 'people' en train de vider leurs poubelles dans des tenues qui n’avaient de rien de sexy. J’étais parfois à 150 mètres, planqué dans ma voiture. Ils ne pouvaient donc pas me repérer. Il n’y a pas de travail qui se prête mieux à la distanciation sociale ! (rires)”

”Britney Spears m’a roulé sur le pied avec sa voiture”

”Vous avez des acteurs très sympas. Ils me reconnaissent et ils jouent le jeu. Sylvester Stallone est l’un d’entre eux. Il n’hésite pas non plus à faire des selfies. Tout comme Pamela Anderson. Ce n’est pas comme Justin Bieber, Alec Baldwin ou Sean Penn. Eux, ils peuvent vous insulter et même en venir aux mains. Si on m’agresse, je laisse faire. À partir du moment où des personnalités sont dans une enceinte publique, ils ne peuvent pas m’empêcher de faire mon boulot et s’ils me frappent… ça se termine aux tribunaux. Un jour, Britney Spears m’a roulé sur le pied avec sa voiture parce qu’elle sortait d’une clinique à cause d’une crise d’herpès. Elle ne voulait pas qu’on la voit dans cet état. Elle a dû payer mes frais médicaux. Plus de 200 000 dollars. Après ça, j’ai vendu aux enchères ma chaussette avec la trace du pneu. Les 585 dollars récoltés ont été versés à une œuvre caritative pour les enfants.”

Du donnant-donnant

”Paris Hilton, c’est ma copine. C’est une fille sensible et intelligente. Elle a compris comment fonctionnait cette industrie que l’on appelle l’entertainment. Son 'image', c’est son gagne-pain. Parfois, elle ne se trouve pas au mieux de sa forme ou pas très en beauté. Elle me dit alors : 'Rick. Pas aujourd’hui, s’il te plaît. Je remballe ma caméra, je la respecte. Du coup, elle me respecte aussi. En contrepartie, elle sait que si elle organise une soirée quelque part, elle doit m’inviter en priorité. C’est donnant-donnant.”

”J’ai lancé Kim Kardashian”

”Il y a une grosse hypocrisie dans le milieu du star-system. Vous avez des starlettes qui rêvent de notoriété. Pour le coup, elles sont ravies quand on s’intéresse à elles. J’ai été le premier par exemple à voir le potentiel de Kim Kardashian. D’une certaine manière, je l’ai lancée. À l’époque, c’était juste la fille d’un avocat célèbre qui avait défendu O.J. Simpson, c’est tout. Bref, à ses débuts, sa carrière ne décollait pas. Comme nous étions voisins, j’ai commencé à la prendre en photo. Je téléchargeais ensuite mon travail sur les sites Web de diverses agences photo. Elle a alors compris qu’il valait mieux que ça soit moi qui la 'shoote' plutôt qu’un type qui se fiche qu’elle soit maquillée ou non. Pour autant, je me refuse de faire ce que l’on appelle des paparazzades. C’est-à-dire : faire scénariser une prise de vue. Il n’y a pas d’échange d’argent entre moi et les gens que je mitraille avec mon 24X36. C’est moi qui 'contrôle' et non l’inverse.”

Les paparazzi, un métier qui informe

”On devrait dire merci aux paparazzis. Pourquoi ? Parce qu’ils ont une utilité. Un exemple. Beaucoup d’adolescentes sont fascinées par les actrices et les mannequins. Elles voudraient leur ressembler. Ce qu’elles ne savent peut-être pas c’est que leurs idoles passent des heures à photoshoper leurs fesses et leurs visages. Quand nous prenons en photos ces stars, nous les montrons telles qu’elles sont vraiment, c’est-à-dire : avec de l’acné, de la cellulite et le ventre qui déborde de leurs skinny jeans. Nous sommes là pour rétablir la vérité et alerter ces gamines sur l’envers du décor. Le job de Hollywood, c’est de vous faire croire qu’il n’y a que des 'beautiful' people. Mon job à moi, c’est de montrer que le 'glamour' est une fabrication totale. Je suis là pour informer au même titre qu’un journaliste. Quand Justin Bieber jure dans ses interviews qu’il ne fume pas de l’herbe et que nous le surprenons en train de faire un joint de marijuana, on démontre que c’est un menteur.”

Sentir ce qui va marcher

”La photo qui m’a le plus rapporté ? C’était celle d’une légende du cinéma dans une ambulance. Elle s’appelait Zsa Zsa Gabor. Elle allait se faire amputer la jambe ce jour-là. Elle me regardait droit dans les yeux en direct de sa civière et bam bam bam, je l’ai 'shootée' en rafale. J’ai facilement obtenu 300 000 dollars pour cette photo. Même la photo que j’ai eue de son mari à ses funérailles avec son urne dans un sac Gucci, ça n’a pas rapporté autant d’argent. J’ai également fait très fort avec le prince William et Kate, le couple royal britannique. C’était le dernier jour où ils étaient à Los Angeles. Aucun paparazzi n’était censé s’approcher d’eux. Il se trouve que je conduisais près de Hancock Park et ils étaient sur le point de quitter la maison du consulat britannique. J’ai attendu avec beaucoup de gens à environ 300 mètres. Et là, le coup de bol, un policier est venu vers nous et il nous a dit : 'OK, approchez-vous Messieurs et Mesdames, parce que le Prince et son épouse souhaiteraient vous remercier et vous dire au revoir'. Moi, je me trouvais au beau milieu de familles juives qui ne comprenaient pas trop ce que je faisais dans leur communauté. J’ai serré la main du couple et j’ai pu capturer ce moment historique en les 'shootant' discrètement. Puis, j’ai demandé à William si quelqu’un l’avait déjà appelé 'dude' ('mec' en français) pendant son séjour en Californie ? Il a ri aux éclats. J’ai trouvé ça très touchant. Il est le futur roi du Royaume-Uni et le fils de la princesse Diana. Et moi, le paparazzi, je le faisais marrer ! Je ne suis pas une célébrité, mais je suis connu dans le monde des célébrités. Mon talent, au fond, c’est de sentir ce qui va marcher, ce qui est dans l’air du temps. Et comme je suis sympa, les stars se souviennent de moi.”

L’arroseur arrosé

”Le travail effectué par les paparazzis n’est pas techniquement si différent des autres photo-reporters qui évoluent dans la rue. Nous maîtrisons parfaitement la photo. La seule différence, c’est que nous, on préfère que nos clichés sentent le vitriol ou qu’ils démystifient le star-system. J’exerce ce job parce qu’il est divertissant et parce qu’en plus je gagne de l’argent. Les photographes traditionnels ne nous aiment pas parce qu’on parle plus de nous que d’eux. Contrairement à eux, je ne recherche pas un Prix Pulitzer ou à être embauché par le National Geographic. L’ironie, c’est que je suis devenu une star dans ma profession. J’ai donné tellement d’interviews à la télé, à la radio et dans les magazines, qu’aujourd’hui, c’est à mon tour d’être une personnalité publique et d’être poursuivi. Cela ne me gêne pas du tout. Au contraire, j’ai toujours voulu être une star dans ma spécialité. Je me suis même associé avec une agence à Los Angeles qui donne des cours pour celles et ceux qui veulent devenir 'famous ' (www.famemasterclass.com). Tout le monde veut connaître le secret de la célébrité instantanée et, croyez-moi, j’en détiens la clé !”