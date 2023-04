La Princesse Eléonore joue du violon. Elle fait également de la natation, du ski, la voile, du tennis et de l’aïkido.

À 15 ans, la Princesse s’engage déjà régulièrement comme bénévole pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Lors du confinement pour freiner le coronavirus, elle a notamment passé des coups de fil à des personnes âgées isolées qui résident en maison de repos. Elle cuisine et distribue également des gaufres aux personnes précarisées et sans-abri.