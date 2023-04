Le jour où Julos Beaucarne a sauté sur Stanleyville avec les para-commandos

Il y a un an et demi disparaissait l’un des plus grands artistes wallons. Julos Beaucarne nous quittait à l’âge de 85 ans. Il s’est éteint à Tourinnes-la-Grosse, dans l’entité de Beauvechain, commune du Brabant wallon où il avait élu domicile depuis de nombreuses années. Il a laissé derrière lui une œuvre riche de 28 livres, 49 albums et 500 chansons, dont son incontournable interprétation de “La p’tite Gayole” inlassablement reprise par les étudiants en toutes circonstances. Mais il a emporté un “secret” avec lui : celui de son passage sous les drapeaux…