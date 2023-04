Alain Delon met en vente une partie de ses collections: “Il y en a qui s’achètent des voitures, qui vont aux putes, moi je préfère les tableaux"

Ce ne sont pas moins de 81 œuvres qui seront mises en vente à Bonhams-Cornette de Saint Cyr, à Paris, le 22 juin. Des pièces d’art ancien et moderne dont l’ensemble est estimé entre 4 et 5 millions d’euros. Il y a des sculptures, des tableaux dont une œuvre de Véronèse et une autre d’Eugène Delacroix. Elles font partie des lots majeurs. Il y a aussi des dessins. Dans les années 60 et 70, l’acteur figurait parmi les plus grands acheteurs dans ce domaine. Il y consacrait tout son argent. “Il y en a qui s’achètent des voitures, qui vont aux putes, moi je préfère les tableaux. J’ai acheté par passion, jamais par investissement”, avait-il confié au journal Le Monde.

Les pièces mises en vente par l’acteur font étape à Bruxelles les 19 et 20 avril pour être présentées au public.

Depuis 2007, Alain Delon a commencé à vendre ses collections. Parce qu’il déteste les ventes posthumes. Il y a d’abord eu des œuvres modernes. Ensuite, sa cave de grands crus, ses montres et ses armes.

Que les fans – argentés – se rassurent, il y aura encore des ventes à suivre. Il lui reste des trésors…