Ed Sheeran : ses voisins agacés par l’étrange église qu’il se fait construire chez lui

Drôle de projet. Chez Ed Sheeran, on trouve déjà un pub, un studio dernier cri, un héliport et un terrain de football. Mais dès 2019, celui qui réside dans un coin du Suffolk que certains surnomment volontiers “Sheeranville” a entamé la construction de sa propre église. Trois ans plus tard, l’interprète de “Shape of You” a même poussé pour ajouter une crypte sous son édifice en forme de bateau. Et cela ne plaît pas à tout le monde.