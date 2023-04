Kanye West devrait retirer sa candidature à la présidence aux États-Unis: "Je veux me concentrer sur ma nouvelle femme et mes enfants"

En effet, l’équipe derrière le rappeur américain s’est trouvée un nouvel ennemi : l’un l’autre. Adam Camacho, qui est censé produire un documentaire sur la campagne présidentielle, a accordé un entretien au Daily Beast et relate ce que l’artiste lui aurait dit. "En ce moment, je vis ma vie. Je me concentre sur l’école, la Donda Academy, sur ma nouvelle femme, mes enfants. C’est tout", aurait déclaré Kanye West.

Cependant, même si Kanye West souhaite qu’on "le laisse tranquille", un documentaire commandé par la BBC serait dans les tuyaux. S’intitulant "We Need to Talk About Kanye", le documentaire a déjà été vendu à plusieurs territoires. Explorant la vie et la carrière en montagnes russes de Kanye West.

Un certain nombre de diffuseurs et de plateformes de premier plan ont déjà acquis le film, notamment Foxtel en Australie, NPO aux Pays-Bas, TV4 en Suède et en Finlande, NRK en Norvège, TV2 au Danemark et VRT en Belgique. Jeremy Lee, le producteur du documentaire, a déclaré à Variety que Kanye West n’avait aucun contrôle sur le résultat final.