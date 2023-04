Faisant un “bisou à ses petits chats”, Loana a suscité de nombreuses réactions en commentaire de sa vidéo. Parmi les nombreuses moqueries la comparant à “la sœur des Bogdanoff”, certains internautes ont remarqué dans la courte vidéo un souci dentaire chez Loana.

"Non mais elle a plus de dents en bas”, s’étonne un fan. En effet, malgré le filtre déformant le visage de la blonde, on peut apercevoir un court instant que la dentition de la mâchoire du bas semble en très mauvais état, voire inexistante.