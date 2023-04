"On me traitait de grosse vache" : l’actrice qui incarnait Juanita Solis dans "Desperate Housewives" balance

”Les réactions étaient choquantes. On disait que j’étais laide, une grosse vache. Une fois j’ai lu : 'J’espère que tu auras un cancer et que tu mourras parce que tu es si grosse'”, a-t-elle déploré dans le podcast “Heart of the Matter”.

“Lire de tels commentaires a sans aucun doute affecté ma santé mentale, et ça a fini par jouer un rôle dans le développement d’un trouble de l’alimentation à un très jeune âge”, affirme la demi-soeur de Demi Lovato qui a entrepris une cure pour en venir à bout.

Madison De La Garza en a profité pour saluer le soutien infaillible d’Eva Longoria au fil des saisons. “Elle a fait tout son possible pour que je me sente spéciale”, a-t-elle souligné.